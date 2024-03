MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti in tarda mattina nella sede del Nodo Telecomunicazioni TIM per il Nord Italia di Cassina de Pecchi in via Leonardo da Vinci 30, a causa di un incendio che ha coinvolto le batterie-tampone nei locali del seminterrato. A causa del denso fumo sprigionatosi è stato necessario evacuare il Centro che in quel momento accoglieva una trentina di persone. Non si registrano feriti o persone coinvolte. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano