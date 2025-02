MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina alle ore 10.30, il Questore di Milano Bruno Megale ha deposto un mazzo di fiori alla targa apposta all’interno di via Fatebenefratelli 11 in memoria di Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto nel 1990 “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani. Alla commemorazione hanno preso parte i dirigenti e i dipendenti della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo lombardo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Questura di Milano