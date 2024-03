MILANO (ITALPRESS) – Domenica 24 marzo torna l’appuntamento podistico più atteso dell’anno a Milano e non solo, la Stramilano 2024, giunta alla 51° edizione. Piazza Duomo e Piazza Castello, sono pronte ad accogliere le migliaia di atleti e appassionati che dal 1972 invadono la città meneghina in una giornata di festa e sport. Lo scorso anno, il 50esimo della competizione, sono state ben 60.000 le persone che si sono riversate tra le vie milanesi. L’evento è stato presentato a Palazzo Marino, alla presenza di diverse figure del mondo dello sport e delle istituzioni, tra i quali Lara Magoni, ex sciatrice alpina e ora sottosegretario con delega allo sport e giovani per la regione Lombardia, Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del comune di Milano, Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York nel 1996 e Marco Marchei, ex maratoneta e mezzofondista. “La Stramilano è una corsa che non teme il passare degli anni. Il valore della Stramilano va oltre l’evento di per sè e ha una grande valore per accrescere l’importanza dello sport nella città” ha dichiarato l’assessore Riva. Altro intervento significativo è quello di Laura Magoni: “La Stramilano rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti per la città. Milano per un giorno diventa una corsa”. “La trasmissione dei valori dei Giochi Olimpici passa da eventi di questo tipo” ha aggiunto Marco Riva, presidente del Coni Regionale della Lombardia. L’evento si svilupperà in tre grandi corse: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon. L’Half Marathon parte da Piazza Castello alle 8.30 e, dopo un percorso di 21,097 km, si concluderà sempre ai piedi della dimora degli Sforza. L’anno scorso hanno alla mezza maratona hanno partecipato il numero record di ben 5.500 corridori. Alle 9.30 partiranno da Piazza Duomo i partecipanti alla Stramilano 10 Km. Alle 10.00, sempre in Piazza Duomo partirà la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i piccoli corridori che insieme ai loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5km. Per entrambe le corse l’arrivo sarà l’iconico Arco della Pace dove tutti i partecipanti riceveranno la propria medaglia.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Stramilano