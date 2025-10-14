Milano, fumo all’interno del Museo del Novecento: intervento dei vigili del fuoco, nessuna criticità

MILANO (ITALPRESS) – Una fuoriuscita di gas da uno dei condizionatori posti nei sotterranei, ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco al Museo del Novecento nella centralissima Piazza Duomo di Milano. È accaduto nel primo pomeriggio poco dopo le 14.30. Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo attivando quasi immediatamente i sensori di allarme. Sul posto nel giro di pochissimi minuti sono giunti tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Benedetto Marcello. L’ispezione delle squadre di soccorso, non ha fatto emergere comunque particolari criticità tant’è che non è stato necessario attivare l’evacuazione dei visitatori. Non si registrano persone coinvolte.

– foto ufficio stampa VVF Milano –

(ITALPRESS).