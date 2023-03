Milano, fermata banda di truffatori in possesso di euro falsi

Milano, fermata banda di truffatori in possesso di euro falsi

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno fermato una banda di truffatori che ha provato ad acquistare criptovalute per un controvalore in contanti di circa 700 mila euro, utilizzando banconote che sono risultate, per la maggior parte, false. gtr/pc/red