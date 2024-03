MILANO (ITALPRESS) – A Milano, alle 10, è stata aperta, nel foyer del Teatro alla Scala, la camera ardente allestita per il Maestro Maurizio Pollini, pianista e direttore d’orchestra scomparso lo scorso 23 marzo all’età di 82 anni.

Ad attendere l’arrivo del feretro, adornato di rose bianche, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, il direttore musicale della Scala, il Maestro Riccardo Chailly e l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi. Insieme a loro la moglie di Pollini, Marilisa Marzotto, e il figlio Daniele, che si sono poi seduti in prima fila insieme a istituzioni e vertici del Piermarini. Nonostante la pioggia, fuori dal teatro, numerosi i cittadini in fila per entrare. Durante la cerimonia di apertura nel foyer, il Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala ha eseguito la Cavatina Op. 130 di Beethoven e “Langsamer Satz” di Webern. La camera ardente rimarrà aperta fino alle 14.

