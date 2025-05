Milano-Cortina, Zaia “Pista bob costruita in un anno, la Cina in tre”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Abbiamo costruito la pista da bob di Cortina in 367 giorni - un anno - mentre c'era chi diceva che non ce l'avremmo fatta. In Cina ci hanno messo tre anni. Ci abbiamo messo un terzo del tempo, siamo stati bravi. La nostra è anche utilizzabile dal cittadino che non sa nulla di bob, skeleteon e slittino grazie a un tutor e pensiamo di usarla anche in estate". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto oggi a palazzo Balbi parlando della pista che sarà utilizzata per le Olimpiadi Invernali del 2026. f29/tvi/mca1