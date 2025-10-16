Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

MILANO (ITALPRESS) - "Saranno giochi diffusi, che coinvolgeranno tutti gli atleti, non solo a Milano e Cortina ma anche nelle altre località come Livigno e Predazzo. Saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, con un doppio alzabandiera". Lo ha detto Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, presentando a San Siro il concept della cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. xh1/gm/gsl