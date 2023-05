PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi per noi è una data importante, mancano mille giorni alla nostra Olimpiade. Sembrano tantissimi ma non lo sono, ve lo assicuro. Oggi è un’occasione anche per celebrare i nostri Giochi: saranno speciali perchè per la prima volta nella storia sono coinvolte due città, Milano e Cortina, ma anche le nostre valli”. Lo ha dichiarato Andrea Varnier, Ceo della Fondazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, nella conferenza stampa di presentazione della sede di Casa Italia per Parigi 2024, organizzata a mille giorni esatti dalla prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali. “Casa Italia è una piattaforma straordinaria di comunicazione e marketing per chi ha deciso di accompagnarci in questo viaggio. Terminati i Giochi di Parigi toccherà veramente a noi: saremo presenti a Casa Italia, a Prè Catelan, per lanciare l’Olimpiade di Milano Cortina”, ha concluso Varnier.

