Milano-Cortina, Tomba “Vonn? Non doveva andare a Crans Montana”

CORTINA (ITALPRESS) - “La Vonn secondo me doveva lasciare stare Crans Montana dove poi si è infortunata. E' entrata col braccio nel telo e mi ha ricordato quello che è successo a me ai Mondiali del '91 quando poi ho perso l'oro. Peccato, si era preparata, era tornata dopo cinque anni per questa Olimpiade. Fra l'altro Sofia (Goggia, ndr) ha poi dovuto aspettare tanti minuti”. Così Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina, sul brutto infortunio subito ieri dalla 41enne statunitense nella discesa femminile. “Aspettiamo ora il gigante, Fede (Brignone, ndr) è in forma". glb/gtr