Milano-Cortina, Tomba “Possiamo superare le 20 medaglie”

CORTINA (ITALPRESS) - “Ultimo tedoforo con Deborah Compagnoni? È stato un grande inizio, abbiamo acceso questa Olimpiade. Anche vent'anni fa l'ingresso a Torino non era male, mi aveva commosso”. Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina, promuove l'Olimpiade invernale del 2026 anche se “Bormio e Cortina non sono vicine, gli spostamenti non sono comodi”. Per quanto riguarda il “campo”, nello sci alpino “abbiamo già vinto un argento e due bronzi, vediamo le prossime. Peccato per Vinatzer, Franzoni aveva fatto una discesa grandiosa”. “Se l'Italia può superare il record di medaglie a Lillehammer? Al presidente Roda avevo detto che avremmo potuto vincerne una ventina, vedrete che ce ne sarà anche qualcuna in più”. glb/gtr