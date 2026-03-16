Milano-Cortina, Stefani “Al Veneto anche la medaglia d’oro per l’accessibilità per i diversamente abili”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con gioia e gratitudine rivolgo un saluto a tutti gli atleti, olimpici e Paralimpici, che hanno dato vita a un’edizione storica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che il Veneto non dimenticherà“. Così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, rivolge il saluto di tutta la regione e suo personale al grande mondo olimpico che ha appena concluso l’avventura invernale del 2026. “Sinceri complimenti vanno rivolti – prosegue Stefani – agli atleti, agli staff, ai volontari, al personale tecnico e al personale sanitario, alla protezione civile e alle associazioni, alle Forze dell’ordine, allo staff di Casa Veneto e a quanti hanno collaborato allo straordinario successo di questa manifestazione”. “Oltre alle emozioni e alla passione dello sport, alla gioia per le tante vittorie azzurre, conclude Stefani – sul nostro territorio resterà una grande eredità materiale e immateriale. Insieme a una certezza: la medaglia più preziosa l’ha vinta la nostra Regione, prima in Italia ad approvare le linee guida sulla accessibilità dei luoghi pubblici alle persone diversamente abili”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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