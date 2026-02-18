Shiffrin in testa allo slalom donne dopo la prima manche, Della Mea 15esima

260218 Mikaela Shiffrin of USA competes in women's alpine skiing slalom during day 12 of the 2026 Winter Olympics on February 18, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0797 bbeng alpint alpine skiing olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol slalåm dam (Photo by JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA)

CORTINA (ITALPRESS) – A caccia di un oro olimpico che le manca dal gigante di Pyeongchang 2018, Mikaela Shiffrin è in testa allo slalom olimpico di Cortina dopo la prima manche. Her Majesty, che in questa edizione ha raccolto un quarto posto nella combinata a squadre e ha chiuso undicesima fra le porte larghe, ha dominato la prima parte di gara tagliando il traguardo sull’Olympia delle Tofane in 47″13, rifilando 82 centesimi a Lena Duerr e un secondo netto alla svedese Cornelia Oehlund. Quando sono scese le prime 50 su 95, sono due le italiane al momento qualificate per la seconda manche: Lara Della Mea, reduce dal gigante dove ha mancato l’argento per appena 5 centesimi, ottiene il 15esimo riscontro, a 2″01 dalla Shiffrin, mentre Martina Peterlini è 23esima a 2″54. Fuori Anna Trocker. La seconda manche inizierà alle 13.30. L’Italia schierava solo tre atlete perchè non ha avuto il via libera per sostituire l’infortunata Giada D’Antonio.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE