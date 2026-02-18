CORTINA (ITALPRESS) – A caccia di un oro olimpico che le manca dal gigante di Pyeongchang 2018, Mikaela Shiffrin è in testa allo slalom olimpico di Cortina dopo la prima manche. Her Majesty, che in questa edizione ha raccolto un quarto posto nella combinata a squadre e ha chiuso undicesima fra le porte larghe, ha dominato la prima parte di gara tagliando il traguardo sull’Olympia delle Tofane in 47″13, rifilando 82 centesimi a Lena Duerr e un secondo netto alla svedese Cornelia Oehlund. Quando sono scese le prime 50 su 95, sono due le italiane al momento qualificate per la seconda manche: Lara Della Mea, reduce dal gigante dove ha mancato l’argento per appena 5 centesimi, ottiene il 15esimo riscontro, a 2″01 dalla Shiffrin, mentre Martina Peterlini è 23esima a 2″54. Fuori Anna Trocker. La seconda manche inizierà alle 13.30. L’Italia schierava solo tre atlete perchè non ha avuto il via libera per sostituire l’infortunata Giada D’Antonio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).