Milano-Cortina, Santandrea “Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione”

MILANO (ITALPRESS) - L'energia e la magia dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 arriva nel cuore di Milano. È stato presentato il "The Peak", l'esperienza immersiva che Coca Cola offrirà agli appassionati durante tutto il periodo olimpico. Presente anche a Cortina e Livigno con due strutture differenti, a Milano sono stati installati oltre 900 metri quadri in cui gli appassionati potranno ripercorrere la storia tra Coca Cola e i Giochi, come spiegato da Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026. pia/gm/azn