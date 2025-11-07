Milano-Cortina, Santanchè “Sulla comunicazione possiamo fare di più”

MILANO (ITALPRESS) - "Io credo che la comunicazione" per le Olimpiadi invernali 2026 "sia fondamentale. Anche io sono dell'idea che possiamo fare di più. Perché questa è un'occasione straordinaria, avremo due miliardi e mezzo di persone che attraverso le televisioni assisteranno alla cerimonia di apertura. Un numero pazzesco. Voi pensate questo cosa significa a livello di promozione della nostra nazione nel mondo". pronuncerà, ma con assoluta tranquillità". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanche', a margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica". xm4/trl/mca1