Milano-Cortina, Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”

MILANO (ITALPRESS) - "Milano candidata come città Olimpica estiva? Tutto quello che mette l'Italia al centro per me è da sostenere, quindi non sono come quelli che in questo momento a sinistra dicono questo non va, quest'altro non va, oppure i manifestanti che vengono a far casino: questa è l'Italia che sta offrendo il meglio di sé al mondo, nonostante i disagiati che fanno i sabotaggi sulle linee ferroviarie e che vengono a far casino vicino al villaggio olimpico, nonostante quelli che dicono "ma quanto è brutto". Stiamo dando una bellissima immagine a miliardi di persone nel mondo". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, in visita al villaggio olimpico. "Quindi candiderei qualunque città italiana per qualunque evento sportivo. Seguirò direttamente insieme al collega Abodi il tema degli Europei di calcio, che significa anche qua promozione e stadi nuovi, però fatemi finire le Olimpiadi e le Paraolimpiadi che per me hanno la stessa assoluta rilevanza: qua ci saranno centinaia di atleti accompagnatori paraolimpici per l'Hockey, altri saranno a Cortina, quindi le olimpiadi non finiscono il 22 febbraio ma finiscono il 15 marzo e per me l'impegno sarà totale". pia/gm/gtr