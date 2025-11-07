Milano-Cortina, Sala “Arriveremo pronti e con i tempi giusti, sono tranquillo”

MILANO (ITALPRESS) - "Con i lavori" per le Olimpiadi invernali 2026 "bene, quello che dobbiamo fare adesso è sollevare un po' l'interesse della cittadinanza, sta anche a noi ovviamente: arriveremo proprio nell'ultima fase a imbandierare la città, a cercare di dare un po' più calore a questo evento, che è una grande opportunità. Però, credo che il lavoro che si dovesse fare in questi ultimi mesi fosse proprio quello di assicurare che si poteva arrivare pronti e a questo punto io sono tranquillo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica". "Sono stato sabato scorso a vedere il Pala Santa Giulia, sono tranquillo che arriveremo con i tempi giusti". xh7/trl/mca1