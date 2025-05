Milano-Cortina: Romele “Voglio arrivare al 110% ai Giochi”

MILANO (ITALPRESS) - "Non manca tantissimo, mi aspetta un bel periodo di preparazione estivo, l'obiettivo di quest'anno è avere costanza e migliorare la forza in generale per arrivare al 110% all'appuntamento, speriamo di scrivere la storia dello sci nordico paralimpico italiano e mondiale. Lo ha dichiarato Giuseppe Romele, medaglia di bronzo a Pechino 2022, durante la presentazione dell'evento "Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti". "Avremo una stagione molto importante, ci sarà la coppa del mondo, sicuramente ci lavoriamo, poi l'obiettivo fondamentale sarà quello della paralimpiade di Milano Cortina". pia/gm/gtr