ROMA (ITALPRESS) – Agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti saranno dispiegati in Italia per fornire supporto in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dal 6 al 22 febbraio. “L’Homeland Security Service (HSI) dell’ICE supporterà il Diplomatic Security Service del Dipartimento di Stato americano, nonché il Paese ospitante, nella valutazione e mitigazione dei rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali”, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia federale Usa, secondo quanto riporta l’Equipe.

“Non è che arrivano loro a fare l’ordine pubblico in strada” ma “collaboreranno nelle sale operative. Oggi ci sarà un incontro del ministro Piantedosi con l’ambasciatore americano proprio per chiarire questo e verrà chiarito”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajan, parlando con i giornalisti al Quirinale a margine delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, in merito all’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).