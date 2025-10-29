Milano-Cortina, Mornati “Vogliamo condividere l’ultimo miglio”

MILANO (ITALPRESS) - "Questo evento ormai segna il cammino, accompagna i Giochi Olimpici, è il momento in cui lanciamo la nostra squadra, vogliamo condividere con voi quello che sarà l'ultimo miglio. Milano Cortina ha un fascino particolare, ci sentiamo protagonisti: per la prima volta della storia sarà un'Olimpiade diffusa che sicuramente verrà presa a modello". Lo ha dichiarato Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e dei Comitati Olimpici Europei, a margine dell'evento "Road to Milano Cortina 2026 -100 giorni". eb/gm/gtr