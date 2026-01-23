Milano-Cortina, Malagò “Viaggio torcia un successo senza precedenti”

MILANO (ITALPRESS) - "Non c'è un solo campione che non sia stato coinvolto, magari è stato chiamato con un ruolo diverso da quello che lui sperava e si aspettava". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine del Forum Internazionale del Turismo nel capoluogo lombardo, commenta la questione dei tedofori esclusi dal viaggio della fiamma olimpica. "Se si guarda il viaggio della Fiamma è stato un successo senza precedenti", ha aggiunto. xm4/glb/gtr