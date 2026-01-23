Milano-Cortina, Malagò “Su prezzi biglietti siamo stati molto attenti”

MILANO (ITALPRESS) - "Non ci sono tanti biglietti ancora da vendere, molte gare sono sold out. Per quanto riguarda i prezzi, sono andati via quelli che costano di meno, in alcune competizioni restano i non meno cari. Ma se si vanno a guardare tutte le manifestazioni di un certo livello, olimpiche e mondiali, ci sono sempre state queste considerazioni. In proporzione noi siamo stati molto più attenti rispetto agli altri eventi". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, a margine del Forum Internazionale del Turismo nel capoluogo lombardo.