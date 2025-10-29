Milano-Cortina, Malagò “Questi 100 giorni che mancano ci servono tutti”

MILANO (ITALPRESS) - "Impianti? Io credo che è solo un fattore di onestà intellettuale dire che questi 100 giorni ci servono tutti, ne abbiamo bisogno. Non mi sembra che ci sia nulla di diverso rispetto a tante iniziative, ma non solo nello sport, anche in altre manifestazioni. Qualsiasi evento, anche qualche ora prima, qualche giorno prima, vedi persone che lavorano per renderlo all'altezza delle aspettative che sono molto alte". Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giavanni Malagò a margine dell'evento "One hundred days to go", in Regione Lombardia, a Milano. eb/gm/gtr