Milano-Cortina, Lollobrigida “Ipocrita se dicessi di voler solo partecipare”

ROMA (ITALPRESS) - "Vengo da due medaglie e sarei ipocrita se dicessi che vado a Milano-Cortina per partecipare. Ora sono diventata mamma e gareggerò per mio figlio". Lo ha dichiarato Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità sul ghiaccio, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 2025. "È la mia quarta olimpiade. In Italia non sappiamo cosa aspettarci dal pubblico. La programmazione sta arrivando bene e fisicamente ci sono, ma dovrò prepararmi mentalmente all'evento. Voglio fare appassionare la gente al mio sport per dare emozioni al pubblico guardando il pattinaggio", ha aggiunto. mec/gm/gtr