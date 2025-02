MILANO (ITALPRESS) – “Ghe sem!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul palco del Teatro Strehler, in occasione dell’evento ‘One year to gò, a un anno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. “Siamo pronti – ha detto il presidente – a quello che è l’evento sportivo più importante di sempre per la Lombardia. Una sfida che abbiamo fortemente voluto e che affronteremo in perfetto stile lombardo: lavoro, professionalità e concretezza”. “Cogliamo l’occasione di questa giornata – ha proseguito Fontana – per condividere con i nostri cittadini l’entusiasmo per la meravigliosa esperienza che saranno i Giochi olimpici, che dovranno ricordare per tutta la vita”. “Non dimentichiamo poi – ha concluso – che ci sarà una ‘prosecuzionè dell’evento con le Olimpiadi giovanili del 2028 che ci siamo aggiudicati proprio la scorsa settimana, per cui ringrazio il presidente Thomas Bach, che ha voluto onorarci di questo ulteriore importante evento”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia