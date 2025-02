MILANO (ITALPRESS) – Sull’eventualità di eventuali scioperi dei mezzi pubblici durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina “queste sono cose che vanno rivolte ai sindacati che determinano questi scioperi. Sono rispettosissimo del diritto di sciopero, è chiaro che stanno iniziando a creare delle difficoltà di una certa importanza e di un certo impegno ai cittadini che si vedono bloccati nella loro possibilità di movimento per il loro lavoro e per tutto quanto devono svolgere ogni giorno. Quindi secondo me forse varrebbe la pena di una ripresa dei colloqui per cercare di arrivare a una soluzione”. Così oggi a Palazzo Lombardia il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento sulla digitalizzazione. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia