Milano-Cortina, Regione Lombardia “Nessuna conferma su presenza ICE a Milano”

January 24, 2026, Minneapolis, Minnesota, USA: ICE, Border Patrol, State Patrol and Minneapolis PD agents clash with protestors in a volatile situation that developed after another fatal shooting by a federal agent in Minneapolis Saturday morning. (Credit Image: ? Holden Smith/ZUMA Press Wire) Pictured: gv,general view Ref: BLU_S9504228 240126 NON-EXCLUSIVE Picture by: Holden Smith/ZUMA / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No Argentina Rights, No Hungary Rights, No Norway Rights, No China Rights, No Netherlands Rights, No Belgium Rights, No France Rights, No Portugal Rights, No Sweden Rights, No United Kingdom Rights, No Mexico Rights, No Peru Rights, No Slovenia Rights, No Finland Rights, No Japan Rights, No Czech Republic Rights, No Taiwan Rights

MILANO (ITALPRESS) – “In riferimento alle notizie circolate sulla presunta presenza di agenti dell’ICE statunitense in occasione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, si precisa che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti, che sottointendeva la presenza di ICE a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo. Il presidente Fontana ha esclusivamente commentato, in via ipotetica, che, qualora fossero presenti agenti incaricati della sicurezza, il loro ruolo sarebbe limitato alla tutela delle personalità statunitensi eventualmente presenti, come il Vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio, con l’unico obiettivo di garantirne l’incolumità personale. Ogni altra interpretazione che attribuisca al presidente Fontana una conferma della presenza di agenti ICE non corrisponde a quanto dichiarato”. Così Regione Lombardia in una nota divulgata a precisazione delle dichiarazioni rese questa mattina dal governatore Attilio Fontana.

LE PAROLE DI FONTANA

“La presenza degli agenti dell’ICE [la polizia anti immigrazione degli Stati Uniti, ndr] è limitata a fare la guardia del corpo al Vice Presidente Vance e al Segretario di Stato Marco Rubio. Quindi che ci siano loro o altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso: stare attenti che nessuno gli dia uno spintone o che gli succeda qualcosa”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento per il record del treno di cioccolato più lungo al mondo alla domanda sulla presenza degli agenti dell’ICE ai giochi olimpici Milano-Cortina 2026. Alla domanda se si sentisse preoccupato vista l’escalation di violenza negli Stati Uniti da parte dell’ICE, il governatore ha risposto che “questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese e le problematiche che qui si possono verificare”.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE