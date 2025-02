MILANO (ITALPRESS) – A un anno dal via alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 “le sensazioni sono positive. Tutto il lavoro va avanti in modo molto positivo, le opere pubbliche sono state affrontate, i ritardi sono stati recuperati. Per carità, non si sa mai se possono succedere eventi imprevisti, ma allo stato se le cose continuano regolarmente siamo assolutamente in linea. Potremo quindi ribadire che saranno delle ottime Olimpiadi, che ricorderemo e saranno un punto di riferimento non soltanto nel nostro Paese ma a livello mondiale. Mancano 365 giorni e li vivremo con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo messo fino a oggi”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia, a margine di un evento sulla sostenibilità sociale.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia