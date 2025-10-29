Milano-Cortina, Buonfiglio “Olimpiadi di pace la medaglia più bella da vincere”

MILANO (ITALPRESS) - "Le Olimpiadi della pace? Vediamola come lo sport che riesce a contribuire a ridare vita ai valori di rispetto, di inclusione e di comportamenti sani: sarebbe la più bella medaglia da vincere come Italia. Con il vicepremier Tajani stiamo studiando di lanciare questa voglia dell'Italia e del Coni di chiedere la pace olimpica. Stiamo studiando il modo, il giorno e la comunicazione giusta per farlo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della conferenza stampa dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano, in occasione dei -100 giorni dai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. "In questo momento mi viene un po' la pelle d'oca perché noi stiamo qui in un bel posto, a 100 giorni dalle Olimpiadi, ma c'è tanta gente che sta soffrendo e non ce lo dobbiamo dimenticare". eb/gm/gsl