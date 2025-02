MILANO (ITALPRESS) – Sullo stato dei lavori di FieraMilano per ospitare alcune gare delle Olimpiadi invernali del 2026 “siamo molto avanti. Come sapete, Fieramilano ospiterà nei suoi padiglioni due manifestazioni: lo speed skating e l’hockey. Tutti gli interventi strutturali sono praticamente completati”.

Lo ha detto il presidente di FieraMilano Carlo Bonomi a margine della presentazione a Palazzo Marino di MiArt 2025. “Siamo in tempo per consegnare al Comitato Olimpico le sedi. Inoltre presso il MiCo si terrà il Media Center dove stanno completando i lavori. Tutti i lavori sono stati effettuati nei tempi previsti senza un euro di contributo pubblico. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

Foto: xh7