Milano-Cortina, Balich “Cerimonia d’apertura emoziona particolarmente”

MILANO (ITALPRESS) - Il titolo scelto per la cerimonia di apertura di Milano-Cortina è "Armonia": un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale. Un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. "Armonia è la capacità di trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. È un viaggio dentro i colori veri dell'Italia - la sua arte, la sua creatività, la sua umanità. Ma Armonia non parla solo all'Italia: parla al mondo intero, celebrando lo sport e offrendo un momento di inclusione e incontro. Con Milano Cortina 2026 vogliamo offrire una Cerimonia capace di coniugare lo stile italiano alla potenza delle emozioni" le parole di Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman di Balich Wonder Studio. xh1/gm/gsl