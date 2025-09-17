Milano-Cortina alle porte, cronoprogramma rispettato

ROMA (ITALPRESS) - Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e l'attesa cresce sempre di più. Il 6 febbraio si apriranno ufficialmente i Giochi Invernali e per il comitato organizzatore ogni giorno diventa fondamentale per completare le opere e l'allestimento di un evento di tale portata. Il sesto meeting della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom) ha avuto esito positivo, con il cronoprogramma al momento rispettato nonostante le inevitabili difficoltà. Di certo, il fatto che i prossimi Giochi Invernali si disputino in più location non genera alcun timore sulla riuscita degli stessi, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. La partecipazione di Israele e Palestina, ha precisato ancora Malagò, al momento non è in dubbio perché entrambi rispettano la Carta Olimpica. mc/azn