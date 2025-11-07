Milano-Cortina 2026, a Verona un punto tra Salvini e Simico sugli interventi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici

MILANO (ITALPRESS) – Oggi, a Verona, si è tenuta la visita all’Arena del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini per fare il punto, insieme ai professionisti di SIMICO, sugli interventi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Tra le attività in corso e in fase di accantieramento che saranno completate prima delle manifestazioni olimpiche ci sono l’adeguamento dell’accessibilità dei percorsi ciclopedonali dalla stazione Porta Nuova al maestoso Anfiteatro.

I lavori sono già completati 60% e verranno ultimati a dicembre rendendo la città’ di Verona all’avanguardia nella mobilità urbana. In officina sono in fase di realizzazione e pronte al montaggio le passerelle e la rampa metallica di accesso al vallo e all’interno della galleria mediana per superare il dislivello tra la quota del vallo e la quota strada garantendo così l’accesso sicuro e agevole a tutti i visitatori. Gli interventi di legacy post olimpici vedranno inoltre un netto miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza all’interno dell’Anfiteatro con la sostituzione del parapetto dell’anello sommitale del monumento, dei parapetti dei vomitoria (ingressi laterali) e dei corrimani delle scale di accesso ai livelli superiori dell’Arena.

Sarà inoltre installato un ascensore che consentirà alle persone con disabilità motoria di accedere anche ai livelli superiori, offrendo una prospettiva unica e panoramica sull’intera cavea. Fondamentale sarà il rifacimento della platea con sedute e gradinate che, per la prima volta, offriranno posti accessibili alle persone con disabilità, insieme ai loro accompagnatori, grazie a poltrone smontabili all’occorrenza.

“Ringrazio il Vicepremier e Ministro Salvini per la visita e per il supporto mai mancato in questi mesi di lavoro in vista dei Giochi. – ha detto il Commissario e AD Simico, Fabio Saldini – Proprio grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi si potranno rendere accessibili universalmente i territori lasciando un’eredità quanto mai preziosa e rivoluzionaria funzionale veramente a tutti”.

-Foto ufficio stampa Infrastrutture Milano Cortina 2026-

(ITALPRESS).