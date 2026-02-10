Milano Cortina 2026, un volano da 5,3 miliardi per territori e turismo

MILANO (ITALPRESS) - I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un potente motore economico per il Paese. Secondo la ricerca “L’Italia unisce il Mondo. Milano-Cortina 2026: costruire ponti attraverso lo sport”, realizzata dalla divisione Ifis Sport di Banca Ifis, l’impatto economico complessivo atteso è pari a 5,3 miliardi di euro. Una ricaduta che interesserà soprattutto i territori coinvolti: quasi il 60% in Lombardia e il restante 40% tra Veneto e Trentino-Alto Adige, considerando sia la spesa turistica immediata e differita sia l’eredità infrastrutturale. Nel dettaglio, 1,1 miliardi di euro saranno generati dalle spese di spettatori e staff operativo, 1,2 miliardi dai flussi turistici nei 18 mesi successivi all’evento e 3 miliardi dal valore delle nuove infrastrutture e di quelle potenziate. Numeri che raccontano anche un’offerta turistica sempre più integrata: enogastronomia, cultura, natura, benessere, shopping ed eventi che rendono i territori olimpici attrattivi ben oltre le gare. Milano Cortina 2026 vedrà la partecipazione di oltre 2.900 atleti, più di 90 Paesi, 2,5 milioni di visitatori e un’audience globale stimata in 3 miliardi di persone e gli investimenti porteranno alla realizzazione di oltre 90 opere. La Lombardia concentra la quota maggiore con 471 milioni di euro, destinati in gran parte al potenziamento della rete ferroviaria e metropolitana. In Veneto, invece, 41 milioni di euro saranno impiegati per il turismo inclusivo nelle aree montane e per la città di Verona. Grande attenzione anche alle Paralimpiadi, con oltre 600 atleti in gara. L’apertura è prevista il 6 marzo 2026 a Verona, mentre Cortina ospiterà le principali competizioni. Attesi più di 400 mila spettatori, per un valore economico stimato di quasi 200 milioni di euro. Un evento che unisce sport, sviluppo e partecipazione: oltre il 60% degli italiani segue già le notizie sui Giochi e 23 milioni vorrebbero viverli dal vivo. Milano Cortina 2026 si conferma così un’occasione storica per il Paese. gm/azn