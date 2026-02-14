Pinheiro Braathen in testa al gigante olimpico dopo la prima manche, Vinatzer 11°

BORMIO (ITALPRESS) – Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è in testa dopo la prima manche dello slalom gigante olimpico, chiuso con il tempo di 1.13.92. Secondo Marco Odermatt (1.14.87), terzo Loic Meillard (1.15.49). Primo degli italiani Alex Vinatzer, 11° con il tempo di 1.16.31; Giovanni Franzoni è 26esimo (1.17.86), usciti Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).