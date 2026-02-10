Milano-Cortina 2026, gli italiani in gara domani

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara nella giornata di mercoledì 11 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

10:00 – 10:45
Combinata nordica Gundersen NH Predazzo Ski Jumping Stadium
Samuel COSTA-Aaron KOSTNER-Alessandro PITTIN

11:30 – 13:40
Sci Alpino SuperG U Stelvio Ski Centre
Mattia CASSE-Giovanni FRANZONI-Christof INNERHOFER-Dominik PARIS

13:45 – 14:25
Combinata nordica Fondo 10 km Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Samuel COSTA-Aaron KOSTNER-Alessandro PITTIN

14:15 – 16:05
Biathlon Individuale D Anterselva Biathlon Arena
Hannah AUCHENTALLER-Michela CARRARA-Lisa VITTOZZI-Dorothea WIERER

17:00 – 17:40
Slittino Doppio D – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Marion OBERHOFER-Andrea VOETTER

17:51 – 18:30
Slittino Doppio U – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Simon KAINZWALDNER-Fabian MALLEIER-Ivan NAGLER-Emanuel RIEDER

18:30 – 19:55
Pattinaggio di velocità 1000 m U Milano Ice Park
Francesco BETTI-Daniele DI STEFANO

18:53 – 19:30
Slittino Doppio D – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Marion OBERHOFER-Andrea VOETTER

19:05 – 22:05
Curling Fase a gironi U: Italia-Svezia Cortina Curling Olympic
Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI-
Joel Thierry RETORNAZ

19:30 – 21:25
Snowboard Halfpipe U – Qualificazioni Livigno Snow Park
Louis Philip VITO III

19:30 – 23:05
Pattinaggio di figura Libero Coppie Danza Milano Ice Skating
Arena-Marco FABBRI-Charlène GUIGNARD

19:44 – 20:40
Slittino Doppio U – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Simon KAINZWALDNER-Fabian MALLEIER-Ivan NAGLER-Emanuel RIEDER

21:10 – 23:40
Hockey su ghiaccio Girone B: Italia-Svezia Milano Santa Giulia Ice
Hockey Arena

