MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara domenica 8 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
DOMENICA 8 FEBBRAIO
09:00 – 10:30
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo D – Qualificazioni – Livigno
Snow Park
Elisa CAFFONT
Jasmin CORATTI
Lucia DALMASSO
Sofia VALLE
09:30 – 10:55
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo U – Qualificazioni – Livigno
Snow Park
Maurizio BORMOLINI
Mirko FELICETTI
Roland FISCHNALLER
Aaron MARCH
11:30 – 13:40
Sci Alpino – Discesa D – Tofane Alpine Skiing Centre
Federica BRIGNONE
Nicol DELAGO
Sofia GOGGIA
Laura PIROVANO
12:30 – 13:50
Sci di fondo – Skiathlon U – Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Elia BARP
Martino CAROLLO
Davide GRAZ
Federico PELLEGRINO
13:00 – 13:20
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo D – Ottavi di finale –
Livigno Snow Park
13:24 – 13:44
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo U – Ottavi di finale –
Livigno Snow Park
13:48 – 13:58
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo D – Quarti di finale –
Livigno Snow Park
14:00 – 14:10
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo U – Quarti di finale –
Livigno Snow Park
14:05 – 15:40
Biathlon – Staffetta mista – Anterselva Biathlon Arena
Tommaso GIACOMEL
Lukas HOFER
Lisa VITTOZZI
Dorothea WIERER
14:12 – 14:17
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo D – Semifinali – Livigno Snow
Park
14:19 – 14:24
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo U – Semifinali – Livigno Snow
Park
14:26 – 14:31
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo D – Finali – Livigno Snow Park
14:35 – 16:35
Curling – Fase a gironi – Doppio misto: ITALIA-Repubblica Ceca –
Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI
Amos MOSANER
14:36 – 14:41
Snowboard – Slalom Gigante Parallelo U – Finali – Livigno Snow Park
16:00 – 18:00
Pattinaggio di velocità – 5000 m U – Milano Ice Park
Davide GHIOTTO
Riccardo LORELLO
Michele MALFATTI
17:00 – 18:00
Slittino – Singolo U – Heat 3 – Cortina Sliding Centre
Leon FELDERER
Dominik FISCHNALLER
Alex GUFLER
18:30 – 19:30
Slittino – Singolo U – Heat 4 – Cortina Sliding Centre
Leon FELDERER
Dominik FISCHNALLER
Alex GUFLER
19:05 – 21:05
Curling – Fase a gironi – Doppio misto: ITALIA-Gran Bretagna –
Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI
Amos MOSANER
19:30 – 21:45
Snowboard Big Air D – Qualificazioni – Livigno Snow Park
Marilù POLUZZI
