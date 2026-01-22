Milano-Cortina 2026, il viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata a Venezia: oggi i tedofori hanno sfilato con la torcia tra Piazza Ferretto e Piazza San Marco con il passaggio in Canal Grande a bordo della Serenissima e del bacino di San Marco accompagnate dalle gondole e dalle imbarcazioni delle remiere. La città è stata protagonista con oltre 60 tedofori della quarantaseiesima tappa italiana del Grande Viaggio della Fiamma, un percorso che, nell’arco di due mesi, ha attraversato tutte le 20 regioni e le 110 province del Paese. A salutare il passaggio della torcia a Mestre e Venezia c’era il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro accompagnato dal vicesindaco e assessore allo Sport Sergio Vallotto e da Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni. Presenti in entrambe le piazze assessori e consiglieri del Comune di Venezia.

“E’ stato un onore ospitare il viaggio della fiamma Olimpica a Venezia – ha dichiarato -. E’ stato un piacere salutare i tedofori prima per le vie della terraferma e poi con la magia del loro passaggio tra le calli, campi e l’acqua del centro storico. Ancora più bello è stato vedere la partecipazione dei nostri cittadini e visitatori che hanno accolto la torcia con grande energia e senso di appartenenza al mondo dello sport e dei suoi valori che accomuna ognuno di noi. La presenza dei più piccoli, dei giovani con le loro associazioni sportive sono state fondamentali per la nostra amministrazione che ha sentito la loro vicinanza in momenti come questi. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata con l’accensione della torcia nel cuore di Venezia, simbolo di bellezza in tutto il mondo”.

Nella tappa veneziana a portare la torcia alla gondola in attesa a Rialto è’ stato Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto, che ha dato il via alla staffetta su acqua con la Serenisima come protagonista Sull’ammiraglia delle imbarcazioni della Regata Storica, in questo tratto di percorso i tedofori sono stati Amedeo Tessitori, capitano della Reyer e olimpico a Parigi 2024 con la nazionale di Basket, e Gianluca Busio, vicecapitano del Venezia FC, anche lui olimpico a Parigi due anni fa con il calcio. Un suggestivo corteo di barche delle remiere veneziane ha scortato le fiamme fino al Bacino di San Marco per poi lasciare la parte finale via terra dall’Arsenale al cuore della città. Il tanto atteso momento dell’accensione del braciere è stato celebrato da una piazza in festa grazie alle tantissime persone che hanno accolto l’ultima tedofora, Sandra Truccolo atleta paralimpica di tiro con l’arco. A lei l’onore di accendere il braciere circondata dagli applausi e dal saluto del primo cittadino.

