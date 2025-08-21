Milano-Cortina 2026, i cantieri olimpici nel futuro con il Digital Twin

ROMA (ITALPRESS) – In vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 i cantieri olimpici adottano tecnologie innovative che non solo rendono più efficiente la realizzazione delle opere, ma costruiscono anche nuove esperienze digitali. Tra queste, il digital twin porta i cantieri nel futuro: una piattaforma che integra dati di progettazione, sensori e modelli 3D in un vero e proprio gemello virtuale delle infrastrutture.

Non una semplice simulazione, ma un modello dinamico e interattivo, capace di aggiornarsi in tempo reale, monitorare ogni fase dei lavori e offrire al pubblico esperienze immersive che permettono di “entrare” nei cantieri. Grazie a questa innovazione, i 98 cantieri olimpici – per un investimento complessivo di 3,4 miliardi di euro – possono essere esplorati virtualmente, offrendo una rappresentazione trasparente e coinvolgente delle opere in corso e delle emozioni che accompagneranno i Giochi di Milano Cortina 2026.

Il digital twin sarà presentato al pubblico all’interno della Città Olimpica, ospitata nel Padiglione del MIT al Meeting di Rimini, “Cantiere Futuro”, dal 22 al 27 agosto, insieme a una serie di video emozionali che racconteranno il dietro le quinte dei cantieri e l’impatto delle opere sui territori. Un ulteriore strumento con cui MIT e SIMICO lavorano per Giochi che uniscono sviluppo infrastrutturale, innovazione digitale e valorizzazione delle comunità.

