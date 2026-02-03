Milano-Cortina 2026, Crosetto “La difesa c’è fornendo supporto e contribuendo alla sicurezza di spettatori e atleti”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre cresce l’attesa e il mondo si prepara a celebrare lo sport e i suoi valori, la Difesa c’è fornendo supporto e contribuendo alla sicurezza di spettatori e atleti. Un impegno che si traduce in numeri concreti: 1.928 militari, 2.000 Carabinieri, 170 mezzi e numerosi assetti operativi sul territorio, tra cui radar e velivoli da difesa aerea, cui si affianca il prezioso contributo di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e un sentito grazie a tutte le donne e uomini che, operando dietro le quinte, sostengono il Paese in questo importante appuntamento che lo pone al centro dell’attenzione mondiale. Anche questo è la Difesa”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

