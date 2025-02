MILANO (ITALPRESS) – Ieri notte le pattuglie della polizia locale di Milano, reparto Radiomobile e Unità cinofila hanno svolto un’attività in zona Loreto e Darsena. 293 i veicoli controllati, 79 i verbali elevati per non aver rispettato il codice della strada, sette i veicoli sottoposti a fermo, 237 gli automobilisti sottoposti al test dell’alcol, dei quali quattro risultati positivi. 34 le persone sottoposte a controllo sostanze stupefacenti e nessuno positivo. Sei le patenti ritirate. Tre le persone accompagnate all’Ucaf. In totale sono state 441 le persone controllate. Una persona è stata denunciata per patente falsa e permesso di guida internazionale falsa. Su una Mustang è stata riscontrata una targa non in regola. Tre persone sono state segnalate come consumatrici di sostanze stupefacenti. Ad un bar di piazzale Loreto sono state elevate 4000 euro di sanzioni per varie violazioni tra igiene e alimenti. Sanzionati due minimarket in Padova per alcool oltre le ore 24.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia Locale Milano