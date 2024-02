MILANO (ITALPRESS) – Il Comune di Milano sta immaginando “un sistema di domeniche a piedi a macchia di leopardo, non in tutta la città ma a giro nei municipi. Siamo in una fase di studio per capire come spalmarle e fare una sperimentazione di luoghi”. Così l’assessora all’Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi, durante il punto stampa sulla situazione della qualità dell’aria in città e sulle misure antinquinamento. “Siamo consapevoli che le domeniche a piedi non riducono in un girono le polveri sottili – ha precisato poi – ma avrebbero la funzione di trasformare la visione di Milano da parte dei cittadini”, ovvero una città con meno auto e più spazi dedicati alle persone. Questa sarebbe “una misura strutturale e non emergenziale”. “Noi oggi siamo in seria difficoltà ad adottare misure emergenziali a causa del Pria, il Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria della Regione Lombardia, in vigore dal 2017”, ha aggiunto Grandi. (ITALPRESS).

Foto: trl