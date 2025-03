MILANO (ITALPRESS) – Si celebra oggi (6 marzo) la Giornata Europea della Logopedia, promossa dall’Associazione Tecnico Scientifica Federazione Logopedisti Italiani (FLI) nel contesto internazionale dell’European Speech and Language Therapy Association (ESLA). In occasione di questa ricorrenza, la Commissione d’Albo Logopedisti dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio ricorda lo slogan scelto per il 2025: “Linguaggio e ambiente, insieme vincono”.

La Giornata Europea, infatti, rappresenta una preziosa occasione per riflettere su come il linguaggio e l’ambiente possano influenzarsi a vicenda e su come l’intervento del Logopedista sia essenziale per migliorare la comunicazione e la qualità della vita delle persone. “Il dialogo tra l’Ordine professionale e l’Associazione Tecnico Scientifica è fondamentale per promuovere e diffondere buone pratiche e per garantire gli elevati standard di professionalità e competenza del Logopedista” dichiara il Presidente dell’Ordine, Diego Catania. “Le ricorrenze come quella di oggi sono un’occasione per riflettere insieme sugli orizzonti di crescita della Professione, a cui l’Istituzione e l’Associazione, con strumenti e ruoli differenti, contribuiscono in sinergia”.

“Il tema di quest’anno ci invita ad approfondire l’importanza di un ambiente favorevole per la comunicazione e il linguaggio” commenta la Presidente della Commissione d’Albo Logopedisti di Milano, Alessia Zanini. “Il Logopedista si impegna, da sempre, nella predisposizione di contesti stimolanti, inclusivi e accessibili, affinchè si realizzi appieno la cura della Persona, al centro del Codice deontologico di recente approvazione”.

Il ruolo della logopedia nella creazione di un ambiente comunicativo favorevole si articola in modalità diverse in base alle fasi della vita. Nel campo dell’età evolutiva, il Logopedista monitora il corretto sviluppo del linguaggio nei bambini, intervenendo precocemente in caso di difficoltà: in questo caso, un ambiente ricco di stimoli, con attività mirate e un’adeguata comunicazione e relazione con le famiglie, è essenziale per favorire l’apprendimento e l’integrazione dei più piccoli.

Nel trattamento dei pazienti adulti, invece, il ruolo di questo Professionista Sanitario è fondamentale nella riabilitazione del linguaggio e della comunicazione in seguito a traumi, malattie o disturbi legati all’età, come l’afasia post-ictus o le disabilità vocali. In tale ottica, un ambiente che promuove la comunicazione rappresenta un incentivo per il recupero e il miglioramento delle abilità linguistiche, creando un contesto che stimola l’autonomia e la partecipazione sociale.

In ambito geriatrico, dove il linguaggio e la comunicazione possono essere compromessi da patologie neurodegenerative come, ad esempio, la malattia di Alzheimer, il ruolo del Logopedista è essenziale per mantenere e potenziare le capacità linguistiche e relazionali: anche qui, un ambiente che rispetti e favorisca l’interazione sociale è cruciale per migliorare la qualità della vita degli anziani, scongiurando l’isolamento. “Il Logopedista è impegnato a sensibilizzare istituzioni, scuole, famiglie e la comunità sul valore di un ambiente comunicativo inclusivo, che rispetti le diversità e garantisca pari opportunità per tutti” conclude Zanini. “Un linguaggio senza barriere è un diritto, e solo implementando politiche e spazi che favoriscano l’accessibilità e la comunicazione si può garantire il benessere di ciascuno in ogni fase della vita”.

– foto ufficio stampa Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio –

(ITALPRESS).