Milano, blitz di Ultima Generazione alla Rinascente

MILANO (ITALPRESS) - Blitz di Ultima Generazione alla Rinascente di Milano. Nove persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno fatto un sit-in davanti alla Rinascente”. In tre sono entrati dentro alla Rinascente, con uno sparacoriandoli e il megafono, per sensibilizzare le persone all’interno del centro commerciale e hanno lanciato volantini. Sono stati lanciati gli slogan: "Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso", "L’offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi", “Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende”, invitando le persone ad uscire fuori e unirsi all’assemblea. mgg/ (fonte video: Ultima Generazione)