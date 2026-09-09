Controlli Alto Impatto nell’area della Stazione Centrale di Milano, un arresto e sei indagati

MILANO (ITALPRESS) – Una persona è stata arrestata per reati in materia di stupefacenti nel corso di un servizio straordinario interforze ad Alto Impatto effettuato nell’area della Stazione FS di Milano Centrale, in Piazza Duca d’Aosta e nelle zone limitrofe. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Milano, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale. Complessivamente sono state identificate 351 persone, controllati 76 veicoli e 12 esercizi commerciali, con diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada e irregolarità commerciali. Sono state inoltre sequestrate sostanze stupefacenti. Altre 6 persone sono state indagate per illeciti in materia di immigrazione e contro il patrimonio, mentre 8 cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione.

“Le stazioni e le aree che gravitano intorno ai principali nodi del trasporto pubblico – ha dichiarato il Prefetto Sgaraglia – rappresentano luoghi strategici per la vita della città, attraversati ogni giorno da un numero elevatissimo di persone. I servizi straordinari ad Alto Impatto consentono di affiancare all’ordinaria attività di controllo un presidio interforze particolarmente visibile e incisivo, con finalità sia di prevenzione sia di contrasto delle diverse forme di illegalità e degrado. L’azione di presidio di queste aree proseguirà, anche attraverso servizi mirati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza reale e percepita e garantire a cittadini, viaggiatori e operatori una fruizione sempre più sicura e ordinata degli spazi connessi alle infrastrutture di trasporto”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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