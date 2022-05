Milano-Bicocca inaugura il suo metaverso

Milano-Bicocca guarda al futuro e punta sulle più avanzate tecnologie di realtà aumentata e virtuale, portable e wearable per migliorare la vita delle persone. Il dipartimento di Psicologia dell'Università milanese inaugura i laboratori dei nuovi Centri di ricerca di eccellenza MiBTec (Mind and Behavior Technological Center) e BiCApP (Bicocca Center for Applied Psychology). fsc/mrv