MILANO (ITALPRESS) – Da lunedì prossimo, 19 febbraio, la metropolitana M4 di Milano, che collega la stazione di San Babila con l’aeroporto di Linate, prolungherà l’orario di apertura fino a mezzanotte e mezza per tutta la settimana (finora era rimasta aperta fino alle 22 dal lunedì al giovedì e fino a mezzanotte e mezza dal venerdì alla domenica). Dopo mezzanotte e mezza saranno comunque in funzione gli autobus notturni sostitutivi. “Entriamo in una nuova fase della M4 in vista dell’apertura dell’intera linea nell’autunno 2024”, ha spiegato Amerigo Del Buono, direttore operations di Atm e amministratore delegato di M4, durante un punto stampa nella sala operativa della linea nella stazione di Linate.(ITALPRESS).

Foto: xm4