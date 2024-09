MILANO (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato all’Ospedale Niguarda di Milano il nuovo Ambulatorio di salute mentale perinatale, nell’ambito del progetto ‘Close2Mì. Questo spazio, realizzato con il contributo di Intesa SanPaolo e della Fondazione Ospedale Niguarda nell’ambito di una collaborazione pluriennale, fornirà un’attività di valutazione diagnostica e presa in cura delle donne che presentano disagi emotivi durante la gravidanza ed il post-parto, coinvolgendo anche le famiglie. “La maternità deve essere sempre più considerata un’esperienza che richiama l’attenzione e l’impegno dell’intera comunità, per questo Regione Lombardia ha voluto sostenere concretamente, attraverso il Bando del Terzo Settore, questo progetto di grande valore che promuove la salute mentale delle neomamme”, ha dichiarato all’inaugurazione del reparto l’assessore regionale lombardo alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. “Questa struttura specializzata – ha spiegato – sarà fondamentale per affrontare una fase cruciale come quella della gravidanza e della maternità e potrà intercettare attese e bisogni per accogliere la diade mamma-bambino e sarà al servizio dell’intera famiglia grazie a operatori capaci di coniugare umanità e professionalità”. Dovere del nostro sistema sociosanitario, ha aggiunto Lucchini, “è quello di rendere sempre più serena l’attesa e la crescita di ogni nuovo nato. Per questo la nostra Regione – ha concluso l’assessore – investe nei ‘Centri per la Famiglià e crede nell’alleanza sociale tra istituzioni, privati e volontariato come testimoniato oggi da Fondazione Niguarda e Intesa San Paolo per il Sociale”. All’interno di questo nuovo spazio verranno realizzate attività specifiche incentrate sulla salute mentale perinatale con attenzione alla cura della relazione madre-bambino. Gli interventi proposti, in linea con le evidenze scientifiche internazionali, prevedono colloqui clinici psicologici, percorsi di psicoterapia, consultazioni di coppia, interventi psicoeducativi.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Intesa Sanpaolo