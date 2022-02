La squadra di Mazzarri (15 punti in 8 gare) ha sorpreso i granata cui non è bastato il secondo gol consecutivo di Belotti. Troppo staccate le ultime due: il Genoa dei 5-pareggi-5 di fila ha fatto registrare miglioramenti con l’arrivo di Blessin e degli acquisti di gennaio, ma i punti sono rimasti pochi, l’unica sua vittoria è datata il settembre scorso (a Cagliari) e i gol segnati sono stati due in sette partite. Ha pareggiato pure la Salernitana con il Bologna. Nicola sta registrando una buona reazione dei suoi, ma la salvezza rimane lontana, col peggior attacco e la peggior difesa. Nel prossimo turno Napoli-Milan, ennesima sfida scudetto: solo a parole, come le altre?

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com