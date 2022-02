L’Atalanta ospiterà nel Monday Night una Samp in ripresa. Assenti Bereszynski e Candreva, squalificati. Gasp senza Djimsiti, Demiral in difesa, Palomino in forte dubbio. In avanti, oltre a Zapata, assenti Miranchuk, Ilicic e (probabilmente) Muriel. A Marassi 3-1 per i nerazzurri con gol di Caputo, autorete di Askildsen, Zapata e Ilicic. Fischierà Sozza. Contro uno Spezia in dieci la Roma ha colto quattro legni e ha trovato un Provedel bravissimo sulla propria strada. Poi nel recupero un rigore dato al monitor e gol di Abraham. Sassuolo-Fiorentina è stata una partita godibile, con tante occasioni. Traorè ha segnato, Piatek no, ma ha pareggiato Cabral (primo gol) con i viola in dieci per l’espulsione di Bonaventura. Neroverdi vittoriosi in extremis con Defrel. In coda, segni di vitalità ha dato l’Udinese, che ha pareggiato a San Siro, tentando il colpaccio nel finale. L’attacco del Verona ha dilagato contro l’inguaiato Venezia, terzultimo. Simeone fa tripletta: è a quota 15 gol. Gialloblù in vista dell’Europa. Un passo deciso verso la salvezza l’ha fatto il Cagliari, vittorioso a Torino.

